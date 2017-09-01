За два дня в ДНР задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа

«ДНР» с 23 по 25 сентября за нарушение комендантского часа задержали 461 человека, 7 из них – по подозрению в совершении преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МВД ДНР».

Отмечается, что по обвинению в мелком хулиганстве к ответственности привлечены 10 правонарушителей, 7 из них – по подозрению в совершении преступлений и 2 – за злостное неповиновение требованию сотрудника «полиции». В ходе проведения отработки проверили 510 увеселительных заведений.