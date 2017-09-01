Президент подписал закон об образовании

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII «Об образовании», принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

«Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги по включению Украины в европейское образовательное пространство», – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

Президент также обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования, чтобы провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Напомним, 5 сентября депутаты ввели 12-летку для школьников, зарплату для педагогов в размере трех минимальных зарплат, а также постепенное повышение выплат. Наиболее дискуссионной нормой стала статья о языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины. Закон запрещает существование школ с преподаванием на языках нацменьшинств и коренных народов, оставляя лишь возможность создавать классы в украинских школах, где обучение будут вести на языке нацменьшинства наряду с государственным языком.