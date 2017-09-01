ГСЧС предупреждает о пожарной опасности на востоке Украины с 26 сентября по 1 октября

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности на территории Украины с 26 сентября по 1 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, согласно сообщению Укргидрометцентра, с 26 сентября по 1 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в большинстве районов Сумской и Полтавской областей ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее ГСЧС сообщило, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировала 3 тыс. 184 чрезвычайных событий. Спасатели ликвидировали 2 тыс. 623 пожара, не допустили уничтожения огнем 546 зданий и 36 единиц техники. На пожарах погибли 22 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 598 тыс. гривен. За неделю также возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 4 человека и пострадали 3 человека. В течение недели пиротехники ГСЧС осуществили 314 выезда, в ходе которых обнаружили, изъяли и уничтожили 2 тыс. 252 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.