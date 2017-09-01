Евродепутаты призвали Москву освободить Сущенко и возобновить обмен политзаключенными

Российская власть должна освободить из следственного изолятора в "Лефортово" украинского журналиста Романа Сущенко и гарантировать ему безопасное возвращение в Украину.

Россия и Украина должны возобновить обмен политзаключенными в соответствии с Минскими договоренностями, а также обеспечить международный мониторинг условий содержания и физического и психического состояния заключенных.

Об этом говорится в обращении группы депутатов трех фракций Европарламента, обнародованном в день решения Московского суда о продлении ареста для Сущенко на очередные два месяца, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Дело Романа Сущенко, который до 30 сентября ожидал решения суда, является одним из вопросов значительного беспокойства со стороны депутатов Европарламента", - отмечают депутаты ЕП.

Они обращают внимание, что по результатам исследований международных организаций дела других украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко, также сфабрикованы.

Европейские политики напоминают о том, что переговоры между Россией и Украиной по делу освобождения политзаключенных были заморожены еще в конце мая 2016 года.

"С тех пор ни один заключенный не был освобожден или обменян. Такую ситуацию мы расцениваем как торможение процесса реализации Минских договоренностей, в частности 5-й, 6-й и 7-й статей этого соглашения", - подчеркивают евродепутаты.

Они отмечают: "Освобождение Романа Сущенко дает шанс на возобновление возможных переговоров, которые касаются вопросов обмена, а также возобновление переговорного процесса по другим гуманитарным вопросам, предусмотренным Минскими договоренностями".

Депутаты Европарламента обращают внимание на необходимость "интенсивного и детального мониторинга ситуации", которая сложилась вокруг украинских политзаключенных, в частности приковывания внимания международного сообщества к "делу Сущенко".

В этом контексте европейские политики призывают Российскую Федерацию освободить парижского корреспондента Укринформа Романа Сущенко из Лефортовского СИЗО и дать ему возможность безопасно вернуться в Украину. Они также настаивают на ускорении комплексного и объективного расследования дел украинских политзаключенных, а также обеспечении надлежащих условий для международного мониторинга в местах содержания политзаключенных, в частности наблюдения за их физическим и психическим состоянием. Кроме того, депутаты Европарламента просят поддержать возобновление переговоров о реализации 5-й, 6-й и 7-й статей Минских договоренностей во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы.

Обращение, которое адресуется в частности Генеральному секретару Советы Европы Турбьерну Ягланду, подписали евродепутаты от Европейской народной партии — Михал Бони, Павел Свобода, Эдуард Кукан, Карлос Коэльо, Тунне Келам, Михаэль Галлер, от Альянса европейских консерваторов и реформистов — Хельга Стивенс, Марк Демесмакер, Моника Маковей, от фракции Зеленых — Ребекка Хармс