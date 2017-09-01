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Задержан экс-директор Информационных судебных систем. Пытался выехать в РФ

Вчера, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители задержали экс-директора ГП Информационные судебные системы Леонида Богданова при пересечении границы. Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает УП.

"При пересечении границы задержали подозреваемого, бывшего директора ГП Информационные судебные системы", - сказал Горбатюк.

Он уточнил, что это произошло 23 сентября на пункте контроля Конотоп Сумской области.

По его словам, задержанный ехал поездом в Российскую Федерацию.

ГП Информационные судебные системы ранее возглавлял Леонид Богданов. При нем разработали и внедрили автоматизированную компьютерную систему, которая обеспечивает деятельность судебной системы.

Генпрокуратура подозревает Богданова в завладении 6,4 млн грн при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов.

Как сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции, в рамках уголовного производства правоохранители установили, что экс-генеральный директор государственного предприятия вместе с другими должностными лицами организовали преступную схему присвоения бюджетных средств, выводили через ряд подконтрольных им предприятий. В дальнейшем средства конвертировали через фиктивные фирмы.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и департамента защиты экономики выяснили, что на протяжении 2013-2015 гг. госпредприятие заключило договоры с подконтрольными субъектами предпринимательства по завышенным ценам на общую сумму 190 млн грн. Средства за выполнение были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.


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