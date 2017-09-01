Бывший начальник одного из отделов Харьковской ОГА погорел на взятке

Cотрудники прокуратуры Харьковской области разоблачили бывшего начальника одного из отделов облгосадминистрации, который за $25 тыс обещал "решить" земельный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Экс-чиновник предлагал дать взятку сотрудникам горсовета и горисполкома, которые ответственны за выделение земельного участка.

Предприниматель, планировал создать на въезде в Харьков логистический центр и взять в аренду 2,5 га земли.

"Экс-чиновник пообещал, что поможет положительно решить этот вопрос за $25 тыс. Сегодня во время передачи 655 тыс грн мужчину задержали", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 27 в. 15 ч. 3 ст. 369 УК.