Московский суд продлил арест украинского журналиста Сущенко еще на 2 месяца

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей незаконно удерживаемому журналисту "Укринформа" Роману Сущенко на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Твиттере.

По его словам, защита будет обжаловать данное решение.

"Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение", - написал Фейгин.

Как сообщалось ранее, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление. Действующий срок содержания Сущенко под стражей истекает 30 сентября.