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Жебривский связал освобождение Штепы с риском новой волны сепаратизма в регионе

Вчера, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Изменение меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе на домашний арест может привести к росту сепаратистских настроений в регионе, считает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В комментарии «Общественному ТВ Донбасса» он отметил, что понимает причины освобождения Штепы после трех лет удержания в СИЗО, а также выступил с критикой такого долгого судебного разбирательства. Жебривский считает, что нахождение экс-мэра Славянска под домашним арестом показывает безнаказанность за призывы «русского мира» и может повлиять на общественное отношение к этому вопросу.

«Вопрос спускания этого на тормоз. У меня такое впечатление, что суд пытается сбить эту волну и как я увидел, сегодня это опасный звоночек. Потому что те, кто вчера еще сидел и помалкивал о своих сепаратистских настроениях, то если Нелю Штепу выпустили, значит ничего нам за наши действия не будет. И сегодня вопрос не в заключении Штепы, а в посыле, который получила та общественность, которая имеет склонность к так называемому русскому миру», – уверен он.


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