В Киеве убили председателя правления ЧАО Киевоблэнерго

В селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и забили его до смерти.

Как сообщили в пресс-центре Национальной полиции, преступление произошло 24 сентября, около 20:00.

Группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего, где злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф.

Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 000 гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату где в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

Женщина, как только смогла освободиться, вызвала полицию и скорую помощь.

На место происшествия выезжал заместитель главы полиции Киевщины Андрей Небытов. Он организовал первоочередные оперативные мероприятия. Руководство Национальной полиции Украины взяло под личный контроль раскрытие данного преступления.

"Все признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом", - отметил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Тело погибшего мужчины направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.