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Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области: пиротехни собрали 1,5 тыс. взрывоопасных предметов

Сегодня, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

Почти полторы тысячи взрывоопасных предметов обнаружили и изъяли пиротехники на месте ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в районе села Новоянисоль, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 08:00 25 сентября пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 1459 взрывоопасных предметов и 8 т металлических фрагментов от взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Никольском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В течение 24 сентября обследована территория на площади 13 га. Всего с начала работ пиротехническими расчетами обследована территория на площади 36 га.

К ликвидации ЧС всего привлекалось 90 человек и 33 единицы техники.


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