Во Львове 32 человека отравились копченой рыбой

Во Львове 32 человека госпитализированы с пищевым отравлением после употребления копченой рыбы.

Об этом сообщает Zaxid.net, ссылаясь на слова главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко.

По ее словам, количество пострадавших в результате пищевого отравления стремительно растет. В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое – в больнице Пустомит. Среди заболевших – пятеро детей. Во всех состояние приближается к тяжелому.

У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели горячую копченую рыбу, купленную на рынке «Привокзальный» во Львове. Как сообщили в Госпродпотребслужбы – продавец товара накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее закоптила.

Принимать пациентов в инфекционной больнице начали еще с пятницы.

«Все пациенты поступали в состоянии средней тяжести, близкому к тяжелому. Все жаловались на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул, общую слабость», - рассказал заместитель главного врача Игорь Берник.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.