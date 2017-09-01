Во Львове 12-летняя девочка стала мамой

Двенадцатилетняя девочка стала мамой в одном из родильных домов Львова.

Об этом пишет Высокий замок со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Она родила мальчика весом 2,500 кг. Девочке сделали кесарево сечение.

Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.

Матери 12-летней роженицы 31 год и она навещала дочь в роддоме только раз.

Отцом ребенка, по предварительной информации, является 18-летний сосед.