Минкульт внес 27 человек в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует приказ Минкульта №921 от 20 сентября, опубликованный на сайте ведомства.

В частности перечень лиц дополнен российскими певцами: Надеждой Бабкиной; Егором Булаткиным (Егор Крид); Иваном Демьяном; Павлом Кравцовым (Кравц); Натаном Мировым (Natan); Стасом Пьехой; Ириной Тюриной (Ирина Нельсон); Александром Медведевым (Шура); Вадимом Новиком (Билли Новик); Давидом Нуриевым (Птаха); Валерием Юриным. Российскими актерами: Станиславом Говорухиным; Людмилой Чурсиной; Алексеем Паниным; Дмитрием Певцовым; Верой Кузьминой; Василием Лановым; Андреем Мерзликиным; Александром Василевским.

Также в перечень внесли актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).