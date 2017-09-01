Луценко сообщил о конфискации еще $200 миллионов «денег Януковича»Сегодня, 17:21
Судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет», – написал он.