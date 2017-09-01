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В Николаевской области в результате взрыва снаряда ранен местный житель

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаевской области в результате взрыва снаряда ранен местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 21 сентября в 15:35 в дежурную часть Первомайского отдела полиции поступило сообщение из местной районной больницы о том, что в их реанимационное отделение в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей доставлен 32-х летний житель одного из сел Первомайского района.

"Пострадавшего в медицинское учреждение доставил его брат, вместе с которым он охраняет ореховую посадку, которая расположена недалеко от с. Романовая Балка Первомайского района.

По словам родственника, в дневное время он услышал звук взрыва со стороны бывшего полигона воинской части, который расположен рядом. Придя на звук взрыва, мужчина увидел, что его брат ранен - на лице, туловище и конечностях была кровь и осколки металла, и сразу же отвез его в больницу, где медики оказали ему первую неотложную помощь", - говорится в сообщении.  

Указано, что для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство и следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, также были вызваны специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области.

"Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что пострадавший в поисках металлолома выкопал из земли взрывоопасный предмет, внешне похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, и во время сбивания с него запала, в результате возникшего взрыва, получил телесные повреждения в виде многочисленных осколочных ранений тела", - сообщили в пресс-службе.

Полиция начала уголовное производство по ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Назначено проведение соответствующих экспертиз, ожидаются выводы специалистов.


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