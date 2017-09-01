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Информация об обязательном техосмотре для въезда в ЕС оказалась фейком

Сегодня, 16:21 citynews.net.ua | Напечатать

Информация Министерства инфраструктуры Украины о том, что все автомобили, которые едут из Украины в страны-члены ЕС, с 2018 года обязательно должны иметь талон прохождения технического осмотра, не соответствует действительности, сообщает «Европейская правда».

В Мининфраструктуры мотивировали необходимость иметь талон техосмотра директивами ЕС и требованиями Соглашения об ассоциации Украина.

Соглашение об ассоциации действительно предусматривает введение техосмотра для всех автомобилей через имплементацию соответствующей директивы ЕС, которая прописывает периодичность тестов и их детали.

Но в случае легковых автомобилей Украина должна имплементировать директиву в течение пяти лет с начала действия соглашения. То есть в ноябре 2019 года - отсчет начался в ноябре 2014-го, когда ассоциация заработала во временном режиме.

Однако в парламенте сейчас нет даже законопроекта, который бы касался имплементации этой директивы ЕС.

Отсутствие требования о техосмотре подтвердил также руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза Юргис Вилчинскас.

«Ни о каком запрете на въезд в ЕС из-за отсутствия талона прохождения техосмотра речь не идет. Ни с 2018 года, ни позже. Среди прочего, это не предусмотрено правилами пересечения границ Евросоюза», - сказал он.

Ранее в Мининфраструктуры заявляли, что автомобили из Украины, которые въезжают в страны Евросоюза, с 2018 года должны обязательно иметь талон прохождения техосмотра


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