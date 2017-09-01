В Харькове проходит экономический форум

Чрезвычайные и Полномочные Послы США, Китая, Японии и еще 12 стран принимают участие в IX Международном Экономическом Форуме в Харькове.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. По словам Светличной, этот форум стал одним из крупнейших инвестиционных мероприятий в Украине.

"Сегодня в Харькове проходит ежегодный экономический форум, который собрал около 500 участников – представителей разных стран мира, 15 Чрезвычайных и полномочных послов, в том числе и стран трех крупнейших экономик мира – США, Китая, Японии. Мы надеемся, что сегодняшний площадка даст возможность пообщаться по перспективным направлениям развития национальной экономики и усиления международного сотрудничества", – отметила Юлия Светличная.

Также она добавила, что Форум – это не только площадка для обсуждения экономических вопросов, а и начало реализации конкретных новых проектов. "Сегодня будут подписаны реальные контракты с предприятиями Харьковщины на 75 миллионов долларов. Уже достигнуты договоренности относительно инвестиционных намерений почти на 200 млн долл. Также планируем подписать 7 меморандумов о сотрудничестве в сферах промышленности, энергоэффективности, образования и науки, поддержки малого и среднего бизнеса", – отметила Светличная.

Она также пригласила всех предпринимателей и инвесторов к сотрудничеству. Как известно, сегодня в Харькове начинает работу IX Международный Экономический Форум. Главными темами для обсуждения на форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" будут модернизационные приоритеты для Украины, развитие машиностроения и экспорта.