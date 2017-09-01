Во Львовской области завершились международные учения Rapid Trident-2017

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного завершились международные учения Rapid Trident-2017.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в учениях приняли участие около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к Rapid Trident привлекались военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Целью учений было внедрение в Вооруженных силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "партнерство ради мира".