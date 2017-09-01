Аномальный град побил окна и машины на Житомирщине

В четверг, 21 сентября, вечером в Бердичеве после грозы выпал мощный град размером с два куриных яйца. Жители разных микрорайонов города после непогоды показали, что им упало с неба во двор, пишет Журнал Житомира.

Жители города Бердичева, Чуднова, а также села Тетеревка и Довжик (пригород Житомира) в социальных сетях жалуются на разбитые окна, балконы и стекла в автомобилях. Пока неизвестно, повредила ли непогода городские коммуникации и здания.

Стоит отметить, что в это время в Житомире начался сильный дождь с грозой – он длился около получаса.