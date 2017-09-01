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Под Ровно задержаны производившие наркотики оборотни в погонах

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Ровенской области разоблачена банда наркодельцов, в состав которой входили бывшие и действующие правоохранители, изъято наркотиков на сумму 1,5 млн грн. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Следователи установили, что на территории города Дубровица действует организованная группа, которая занимается производством и сбытом наркотических средств.

Местную наркомафию организовал 34-летний житель города Ровно, судимый за совершение умышленного убийства. Его пособником стал 29-летний житель Дубровицы - в прошлом сотрудник местного райотдела милиции.

Бывший милиционер использовал свои полученные знания, оперативный опыт и отношения со "старыми" коллегами на пользу наркобанды. В обязанности "оборотня" входило прикрытие преступной деятельности ОПГ, обустройство мест производства и сбыта наркотиков, а также поиск клиентов.

Среди наиболее активных участников группы были двое судимых жителей Ровно и житель Дубровицы. Они занимались изготовлением наркотических средств в собственных лабораториях, хранили и налаживали сеть сбыта наркотиков.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Кроме того, оперативники внутренней безопасности полиции установили других лиц, причастных к преступной деятельности разоблаченной группы, среди которых есть правоохранители. Поэтому, по инициативе работников внутренней безопасности, следователи прокуратуры Ровенской области также начали уголовное производство по ч.2 ст.307 УК.


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