Пограничники задержали двух разыскиваемых Интерполом мошенников и угнанное авто

Украинские пограничники задержали двух мошенников, которые находились в международном розыске, а также выявили угнанный в Германии автомобиль.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на пункт пропуска "Кучурган" прибыл гражданин Молдовы, в отношении которого при проверке сработала база данных Интерпола. Его разыскивали в Молдове с сентября 2009 года за присвоение имущества путем мошенничества. Еще одного иностранца, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту "Киев".

Гражданин Кипра был в розыске с начала 2017 года за мошенничество. Кроме того, в пункте пропуска "Выступовичи" пограничники выявили похищенный в Германии автомобиль. В ходе проверки на "Мерседес", которым управлял гражданин Беларуси, сработала база данных. Как выяснилось, автомобиль был в розыске на протяжении трех лет.