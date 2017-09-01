Дополнительная мобильная клиника организована независимой медицинской организацией "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières (MSF) в южной части Донецкой области. Об этом сообщается в пресс-релизе.

"Врачи без границ" организовали работу дополнительной мобильной клиники в третьем квартале 2017 года, благодаря чему охвачено большее количество людей, у которых нет доступа к медицинской помощи в южной части Донецкой области.

Дополнительная четвертая мобильная клиника MSF начала работать в июле 2017 года.

Организация работы дополнительной мобильной клиники означает, что MSF теперь курирует четыре мобильные клиники на востоке Украины, которые координируются из баз в Мариуполе и Курахово. Они регулярно посещают 22 отдельных населенных пункта. Помимо того, команды дополнительно посещают три пункта исключительно для оказания психологической поддержки.

Мобильная клиника состоит из врача, медсестры и психолога, и отправляется в населенные пункты для оказания первичной медицинской помощи и психологической поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается.

Новая мобильная клиника посещает пять населенных пунктов возле линии разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях: Орловское, Степановка, Староигнатьевка, Бердянское и Павлополь.

"Поскольку мы сталкивались с большим количеством пациентов в определенных населенных пунктах, мы решили чаще посещать их с мобильными клиниками. В итоге, мы сможем обеспечить консультации как можно большего количества пациентов… Кроме того, в таких больших селах как Староигнатьевка, была проведена оценка и анализ нужд в медицинской и психологической помощи, по итогом которой было принято решение запуска новой мобильной клиники. Для этого потребовалась еще одна команда", - отметила координатор проекта MSF в Мариуполе Мириам Берри.

Медицинские сотрудники организации посещают те населенные пункты, где либо совсем нет доступа к медицинской помощи, поскольку местные медики уехали из-за опасной близости к продолжающемуся конфликту, или доступ к медицинской помощи ограничен из-за нехватки общественного транспорта или же отсутствия дорог. Большинство пациентов, которым оказывают поддержку клиники MSF – женщины старше 50 лет, которые страдают от хронических заболеваний таких как: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония и диабет.

Мобильные клиники также оказывают помощь большому количеству внутренне-переселенных лиц, особенно из поселка Широкино, которые были эвакуированы из своих домов в 2015 году.

Психологи MSF проводят индивидуальные и групповые консультации психологической поддержки, а также консультации по вопросам психологической грамотности. Психологи объясняют взаимосвязь между психическим и физическим здоровьем и предлагают методики как справиться со сложной ситуацией людям, которые живут в зоне конфликта.

MSF работает в буферной зоне, около Мариуполя, Курахово и Волновахи с марта 2015 года. Клиники работают в заброшенных школах, частных домах или на базе уже существующих медицинских учреждений.