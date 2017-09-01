Мариуполь откроет Кризисный центр для пострадавших от насилия в семье

Кризисный центр для пострадавших от насилия в семье появится в Мариуполе, - сообщает сайт Мариупольского городского совета.

Одновременно в нем смогут проживать до 10 человек. Для них оборудуют комнаты для проживания, кухню, кладовую, прачечную и санузлы.

Заместитель городского Ксения Сухова рассказала, что сейчас уже полностью отремонтировали комнаты, осталось наполнить их мебелью. Проект профинансировано УВКБ ООН. Оплата работникам центра и дальнейшее содержание помещений будет финансировать город.

«Чтобы социальный сервис работал эффективно, профильные специалисты изучали опыт Румынии. Там уделяют большое внимание этой проблеме. Все нюансы урегулированы как в плане оказания помощи, так и на законодательном уровне», - подчеркнула заместитель городского головы.

Кризисный центр предназначен для тех, кто страдает от насилия в семье. Люди могут жить в отдельной комнате и получать необходимую социальную, психологическую и юридическую помощь до тех пор, пока не найдут отдельное жилье.

Получить адрес социального сервиса можно будет в правоохранительных органах, социальных службах города и общественных организациях