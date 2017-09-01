Суд оштрафует Наталью Витренко за административное нарушение

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу руководителя политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Натальи Витренко о совершении ею административных правонарушениях и конфискации более 42 тысяч гривен партийных взносов.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

"Апелляционный суд города Киева постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу руководителя политической партии «Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко на постановление Печерского районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в НАЗК, по результатам анализа Отчета «Прогрессивной социалистической партии Украины» об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за IV квартал 2016 года работники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт получения средств с нарушением действующего законодательства.

Согласно документальной базы, собранной сотрудниками НАЗК, и составленного админпротокола, членские взносы и благотворительные пожертвования производились на партийных собраниях, которые проходили один раз в месяц, с дальнейшим внесением наличных денежных средств на банковский счет политической силы. Таким образом на текущий счет партии от доверенного лица этой политической силы в течение ноября-декабря 2016 года было произведено 6 платежей на общую сумму 42 620 грн.

Постановлением первой инстанции Наталью Витренко признали виновной в совершении административного правонарушения, которое заключается в нарушении установленного законом получения взносов политической партией. В июне суд этим постановлением обязал взыскать с руководителя партии Натальи Витренко штраф в размере 1700 грн и конфисковать 42 620 грн взносов, сделанных в поддержку политической партии.

Правонарушение установлено в результате рассмотрения дела по административному протоколу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции