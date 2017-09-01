В Харькове школьный автобус столкнулся с легковушкой. Есть пострадавший

В Харькове сегодня, 21 сентября 2017 года, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова сообщает местное издание NewsRoom.

"21 сентября около 14:00 на Белгородском шоссе, 1/2 произошла авария при участии школьного автобуса. По предварительной информации, дорогу не поделили автобус "Богдан", в котором находились 23 ребенка в сопровождении 4-х взрослых, и автомобиль ВАЗ-2114", - говорится в сообщении.

Как сообщается, школьный автобус направлялся в сторону Пятихаток, впереди автобуса в попутном направлении двигался легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали с подозрением на травму ноги.