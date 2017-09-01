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Киевсовет создал «Муниципальную охрану»

Сегодня, 15:34 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский городской совет поддержал решение об образовании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета «Муниципальная охрана», сообщает пресс-служба КГГА.

«Имущество территориальной общины города Киева, которое находится в управлении коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, организаций, учреждений, нуждается в защите и постоянной охране. С целью обеспечения эффективной охраны коммунального имущества территориальной общины города предлагается создать коммунальное предприятие, которое будет предоставлять на конкурсной основе, услуги охраны как субъектам коммунальной собственности, так и другим субъектам хозяйствования на основании полученной в установленном порядке лицензии», - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что основная цель предприятия - обеспечение надлежащей охраны коммунального имущества территориальной общины города Киева.

При этом Кличко отметил, что «Муниципальная охрана» не может привлекаться к обеспечению общественного порядка и безопасности, а выполняет только охранные функции в соответствии с полученной лицензией. А среди основных приоритетов деятельности: обеспечение охраны на территории учебных заведений (школы, детские сады) и медицинских учреждений.

Важным аспектом, отметил Кличко, является привлечение к работе на предприятии участников боевых действий на востоке Украины, что станет хорошим методом адаптации и социальной защиты ветеранов АТО.

«Подчеркиваю: это не муниципальная стража, не полиция. Речь идет об обеспечении защиты имущества территориальной общины Киева, находящегося в управлении коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, защиты объектов социальной сферы», - отметил Кличко.

Киевский городской голова сообщил, что расходы на КП минимальные для начала работы (500 тыс. грн уставный фонд). Далее предприятие выйдет на самоокупаемость, поскольку охрана будет осуществляться за оплату по контрактам, которые будут заключаться на тендерной основе.

«Город сейчас платит в год за охрану коммунального имущества почти 300 млн гривен! Это КП поможет в разы сократить расходы», - подчеркнул Кличк


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