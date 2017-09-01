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В Киеве прокуратура объявила подозрение экс-главе одного из банков

Сегодня, 12:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве прокуратура объявила подозрение в хищении в особо крупных размерах экс-главе одного из банков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит" 20 сентября 2017 года в хищении денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в ходе досудебного расследования, которое проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в городе Киеве при оперативном сопровождении УЗЭ в г. Киева, установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финучреждения на около 4 млн гривен.

Так, действия экс-главы правления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.


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