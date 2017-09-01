В Донецкой области обнаружили арсенал взрывчатки и оружия производства РФ

В Донецкой области правоохранители обнаружили арсенал взрывчатки и оружия производства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. "Арсенал взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов обнаружили правоохранители Донецкой области за прошедшие сутки.

Оружие и взрывчатка были обнаружены в заброшенном здании населенном пункте Новотроицкое в ходе реализации информации оперативных подразделений Госпогранслужбы и при их участии совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и ГФС Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, выявить взрывчатку удалось с помощью служебной собаки пограничников. В тайнике находились боеприпасы российского производства.

В частности, в доме было найдено тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 запалов электродетонаторов, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат, 3 мины, противотанковая управляемая ракета и т.п. 1 / 5 Фото: в Донецкой области обнаружили арсенал (dpsu.gov.ua) Отмечается, что арсенал боеприпасов был передан представителям Нацполиции. К ОП ГУНП Украины в Донецкой области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).