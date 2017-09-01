СБУ провела в Харькове масштабные антитеррористические учения

Служба безопасности Украины провела в Харькове масштабные антитеррористические учения.

Об этом говорится в сообщении начальника пресс-центра в управлении СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы в Facebook.

"Плановые тактико-специальные учения провела на Южном железнодорожном вокзале Харькова координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к учениям привлекались более 600 сотрудников СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Государственной пенитенциарной службы, Государственной пограничной службы, органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также представители администрации железной дороги. По сценарию учений одна условная группа террористов планировала устроить взрыв на вокзале, а другая - захватила заложников в одном из вагонов поезда.

"После анализа собранных данных условных злоумышленников и проведения фильтрационных мероприятий правоохранители задержали членов первой диверсионной группы. Террористы, которые забаррикадировались в железнодорожном вагоне и прикрывались заложниками, были обезврежены бойцами спецподразделения СБУ "Альфа" во время штурмовой операции", - говорится в сообщении.