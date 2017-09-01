В Кропивницком полиция задержала почти 30 вооруженных участников криминальной "сходки".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Как отмечается, злоумышленников задержали в рамках всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка" в одном из кафе города. 27 мужчин из Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей прибыли в Кропивницкий чтобы "обсудить" вопрос перераспределения сфер "влияния".

"Часть из них - ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления. Несколько из этих граждан в уголовном мире имеют статус "авторитетов". У нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле - гранату Ф-1", - говорится в сообщении.