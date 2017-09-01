Кабмин компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного сбора в 2017

Кабинет министров Украины компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного сбора в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Об этом сегодня в ходе заседания сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"Как мы и обещали, уровень акциза, зачисленный в местные бюджеты, не будет меньше уровня 2016 года, мы выполняем обещание. Это решение даст возможность обеспечить поступления налога на уровне не меньше 2016 года", - сказал Гройсман.