В ГФС вышел из строя сервер баз данных

В Государственной фискальной службе заявляют, что из-за выхода из строя одного из серверов баз данных временно невозможно полное использование функционала электронных сервисов, сообщает пресс-служба ГФС.

«Государственная фискальная служба Украины сообщает о невозможности полного использования функционала электронных сервисов ГФС, связанной с выходом из строя одного из серверов баз данных. Просим прощения за временные неудобства», – говорится в сообщении.