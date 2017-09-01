В Одесской области правоохранители обнаружили у местных жителей оружие и боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

"В рамках проведения общегосударственной отработки работниками Белгород-Днестровского отдела полиции проведено более 10 обысков, в результате которых изъято 5 пистолетов, 125 патронов, три самодельных взрывных устройства и 4 ножа", - говорится в сообщении.

В частности, у жителя села Шабо был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет без маркировки, и 6 патронов с резиновыми пулями, а у жителя Затоки - завернутый в газету пистолет КRАL-2008-Magnum и четыре ножа. Кроме того, в ходе обыска у жителя села Полевое обнаружен и изъят пистолет марки ЭКОЛ П 29 Рев. II, ЭПР-17040137, а также 55 патронов к нему. Кроме того, в селе Выгон обнаружены и изъяты 57 патронов, а у жительницы города Белгород-Днестровский в ходе обыска обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет с маркировкой на затворе ATMACA-2008-LIGHT, а также 5 патронов калибра 9 мм, с резиновыми пулями. По указанным фактам начаты уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.