В Николаеве в частном доме произошел взрыв

В жилом доме по ул. Севастопольская 43/1 в Центральном районе Николаева произошел взрыв с последующим горением.

По данным ГосЧС, информация о пожаре поступила в 08:14.

В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас наблюдается горение на крыше дома.

На месте работают спасатели, а также бригады скорой медицинской помощи, представители правоохранительных органов и аварийные бригады города.

Работы по тушению пожара пока продолжаются.