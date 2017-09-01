Министерство здравоохранения Украины запускает с 2018 года пилотный проект по пересадке почек от неродственного донора-трупа.

Об этом сообщила сегодня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

"Минздрав начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 года - больше чем по 100 млн ежегодно", - отметила Супрун.

По ее словам, 6 тысяч украинцев с почечной недостаточностью зависимы от гемодиализа. И.о. министра отметила, что в рамках пилотного проекта уже с 2018 года проводить трансплантацию почек в Украине смогут в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Львове и Одессе.

"Впереди много работы, но мы начали конкретные действия, которые помогут наконец создать систему, способную лечить украинцев дома, а не в зарубежных клиниках", - написала Супрун.

По данным Минздрава, в 2016 году в Украине было выполнено только 126 трансплантаций (119 - почки, 5 - печень, 1 - легкое), большинство из них - от живого родственного донора, тогда как от донора-трупа - только две. Для сравнения, в США за это же время провели 33611 пересадок органов.