Парубий подписал скандальный закон об образовании

Парубий подписал скандальный закон об образованииВчера, 17:56
Председатель парламента Андрей Парубий подписал резонансный закон об образовании, который предусматривает внедрение новых принципов в сфере образования. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде, - сообщает LIGA.net.
По его словам, перед подачей на подпись документ прошел необходимую процедуру доработки в профильном парламентском комитете и юридическом управлении парламента.
"Мы даем старт новой фундаментальной реформе: проводим образовательную реформу, и мы создаем новую украинскую школу, реформируем устаревшую и закостеневшую систему образования, созданную еще в советское время", - сказал он.
Парубий отметил, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как на всем европейском пространстве и во всех цивилизованных странах".
"Предоставляется право для обучения на родном языке и представителям нацменьшинств, и коренных народов, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным" - подчеркнул спикер.
Документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.