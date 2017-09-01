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Парубий подписал скандальный закон об образовании

Вчера, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель парламента Андрей Парубий подписал резонансный закон об образовании, который предусматривает внедрение новых принципов в сфере образования. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде, - сообщает LIGA.net.

По его словам, перед подачей на подпись документ прошел необходимую процедуру доработки в профильном парламентском комитете и юридическом управлении парламента.

"Мы даем старт новой фундаментальной реформе: проводим образовательную реформу, и мы создаем новую украинскую школу, реформируем устаревшую и закостеневшую систему образования, созданную еще в советское время", - сказал он.

Парубий отметил, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как на всем европейском пространстве и во всех цивилизованных странах".

"Предоставляется право для обучения на родном языке и представителям нацменьшинств, и коренных народов, но язык обучения в украинских государственных школах будет государственным" - подчеркнул спикер.

Документ передан на подпись президенту Петру Порошенко.


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