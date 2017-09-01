В Севастополе оккупанты проводят рейды по квартирам семей украинских военных

В аннексированном Севастополе сотрудники российской полиции в сопровождении людей в штатском посетили все квартиры в доме №17 по переулку Новикова в Балаклаве, где проживают семьи военнослужащих Военно-морских сил Украины и военные пенсионеры.

Об этом сообщили жены украинских офицеров, которые сейчас проходят службу на материковой части Украины, передает портал "Крым.Реалии".

По их словам, накануне около 19 часов двое сотрудников российской полиции и еще двое в человек в штатском обошли все квартиры дома и провели беседы с жильцами. В частности, силовики спрашивали у людей, знают ли они, что проживают в служебном жилье, интересовались, сколько человек проживает в квартире и где сейчас находится глава семейства. Полицейские предъявляли служебные удостоверения, но о причинах проверки не сообщали, пишет портал "Крым.Реалии". У жильцов требовали паспорта и проверяли регистрацию. Полицейские, кроме того, расспрашивали о соседях: кто проживает, кто выехал и где сейчас находится. Сотрудники в штатском в беседах не участвовали и не представлялись, отмечает "Крым.Реалии".

По словам жильцов, ранее уже была попытка выселить одну из семей из служебной квартиры, но права на жилье удалось отстоять в суде. Дом №17 по переулку Новикова в Балаклаве построили для ВМС Украины, его сдали в эксплуатацию в 2003 году, уточняет "Крым.Реалии".