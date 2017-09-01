В оккупированном Крыму из-за аварии два города остались без мобильного интернета

В оккупированном Крыму часть жителей осталась без мобильного интернета из-за повреждения магистрального волоконно-оптического кабеля.

Об этом сообщает РБК. Сообщается, что в 12:00 ремонтные бригады прибыли в Керчь на место происшествия, спустя два часа повреждения были локализованы.

Так, в течение нескольких часов мобильный интернет отсутствовал в Симферополе. Также проблемы были зафиксированы в Севастополе. Согласно информации, в последнее время подобные аварии происходят нередко. Это связано со строительством трассы "Таврида".