В Донецкой области может появиться мобильный музей на колесах

Возможности создания мобильного музея на колесах и независимого украинского арт-пространства рассматриваются в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.

В понедельник он встретился с коллективом управления культуры и туризма Донецкой ОГА, после чего выразил недовольство отсутствием целостной культурной стратегии.

"Фактически все, что делает управление, можно отнести к тактическим задачам. Хотя идеи, которые были озвучены на встрече, довольно интересны. Например, создание мобильного музея на колесах; независимого украинского арт-пространства; сети парков, рингов и площадок для представителей неформальных молодежных культур. Дал задание интегрировать предложенное в единую комплексную систему, и снова вернемся к рассмотрению этого вопроса". – написал глава области.