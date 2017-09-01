В Одессе суд приговорил повторно задержанных фигурантов дела 2 мая к 60 суткам ареста

В ночь на 19 сентября, двум фигурантам по делу 2 мая, Сергею Долженкову и Евгению Мефедову, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Ночью избрали меру пресечения для задержанных по 110 статье, им выбрали 60 суток без права внесения залога. Также появилась информация о нападении на одного из бывших фигурантов дела 2 мая, который вышел из-под стражи", - рассказала корреспондент телеканала.

Как сообщалось ранее, Сергея Долженкова и Евгения Мефедова доставили в Киевский районный суд Одессы сразу после того, как суд в Черноморске признал их не виновными по делу 2 мая. Еще в зале суда сотрудники СБУ вручили им подозрение в сепаратизме. У здания суда для обеспечения правопорядка были стянуты силы полиции. Здесь же дежурят и несколько сотен представителей проукраинских организаций. Их блокируют правоохранители.