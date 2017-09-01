В Тернопольской области задержали председателя сельсовета на взятке

В Тернопольской области правоохранители задержали председателя сельсовета, которая получила 10 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.

По данным правоохранителей, гражданин должен был перечислить средства на банковский счет, чтобы получить разрешение на размещение киоска. "После зачисления средств на личный счет председателя сельского совета правоохранители задержали в ее служебном кабинете. Уголовное производство открыто прокуратурой Тернопольской области по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.