Жительница села в Донецкой области спасла и вырастила аистенка

Жительница села Александровка Славянского района спасла и вырастила аистенка, выпавшего из родительского гнезда, - пишет "Деловой Славянск".

Аистенка спасительница назвала Кешей и взяла под свою опеку.

"Катя вставала по ночам покормить малыша. А каждое утро носила на речку – хотела, чтобы Кеша научился самостоятельно добывать пищу. Многие местные жители также опекали его, подкармливали. Рыбак-сосед частенько ставил на своем огороде ведро с рыбкой, чтобы Кеша смог полакомиться", - пишет сайт.

Людей подросший аистенок не боится, а наоборот, наведывается в их дворы и "попрошайничает". Сейчас аистенок подрос и набрался сил, так что может и сам прокормиться.

Однако, впереди зима, и что дальше делать с аистенком в селе не знают. Жители надеются, что до наступления холодов аистенок сможет присоединиться к стае и улетит в теплые края.