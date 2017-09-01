СБУ проводит обыски на одном из заводов в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на заводе "Экватор" в Николаеве.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает местное издание "Новости-N".

"На данный момент обыскиваются все кабинеты завода, в том числе и у председателя наблюдательного совета ПАО "Экватор", депутата горсовета Сергея Кантора. Самого Кантора на предприятии нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обыски проводятся в рамках расследования незаконного вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и спецтехники, а также злоупотребление властью или служебным положением.

Кроме того, обыски проходят в доме Кантора и у некоторых сотрудников завода.