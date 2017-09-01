Состояние Павла Гриба в российском СИЗО ухудшается

Состояние удерживаемого в России украинца Павла Гриба ухудшается, ведь ему давно не давали лекарств.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил отец задержанного Игорь Гриб.

Он подтвердил, что к сыну допустили консула, однако общаться на украинском им запретили, а также не разрешили консулу задавать вопросы по делу.

Следующую встречу между ними планируют провести 27 сентября, чтобы в конечном итоге получить результаты медицинского обследования Павла.

"Никаких лекарств ему не дают. Судя со слов консула, Павлу язвами осыпало лицо, шею и тело. Это говорит о том, что печень, по-видимому, не справляется с нагрузкой. Он требует постоянного принятия лекарств, но уже почти месяц лекарства не принимает", - отметил Гриб.