В Одессе горел детский лагерь - 2 ребенка погибли

Ночью, 16 сентября в Одессе возник пожар в муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория. В результате происшествия погибли двое детей и еще двух с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 23:34 в пятницу, 15 сентября. Локализовали огонь в 01:10 и ликвидировали в 01:54. Огонь распространился на площади 560 квадратных метров - полностью горело все деревянное здание комплекса.

Пожар ликвидировали 9 единиц техники и 40 спасателей.

Детей эвакуировала администрация лагеря до прибытия пожарных. Всех разместили в соседних жилищных комплексах, с ними работают психологи.

В горящем корпусе были 42 ребенка. Всего в лагере находились 150 детей.

Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.