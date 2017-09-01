Похищенного украинца Гриба увезли из СИЗО Краснодара в больницу - отец

Похищенного на территории Беларуси украинца Павла Гриба по неизвестным причинам увезли из СИЗО российского Краснодара в больницу.

Об этом сообщил отец парня Игорь Гриб, пишет Укринформ.

«Мы знаем только то, что Павла направили из СИЗО в больницу, но по каким именно причинам - неизвестно», - сказал он.

Отец 19-летнего заключенного добавил, что украинская сторона направила письмо-обращение к России с просьбой допустить комиссию врачей от Министерства здравоохранения для обследования его сына.

«У Павла достаточно редкое заболевание, и не все врачи могут оценить состояние его здоровья. До сих пор мы не получили ответа и наши врачи не имели возможность обследовать его» , - отметил Игорь Гриб.

Он также сообщил, что по состоянию на пятницу не получено разрешения российской стороны на посещение Павла в СИЗО. «Только вчера, единственный раз за все время содержания Павла, консулы смогли передать ему необходимые личные вещи», - отметил Игорь Гриб.

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси, куда поехал встретиться с девушкой, с которой, по словам отца Игоря Гриба, познакомился в интернете.

Белорусские силовики долгое время заявляли, что Гриба у них нет. Однако впоследствии пограничники признали факт пересечения им российско-белорусской границы.

Позже выяснилось, что Гриб находится в краснодарском СИЗО №5 по обвинению в терроризме.

Правоохранительные органы Краснодара арестовали Гриба до 17 октября.