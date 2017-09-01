Очередная партия армейских внедорожников "Хамви" поступит в Украину из США.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в эфире "Радио Свобода".

"Те же самые автомобили "Хамви" - сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", - сообщил он.

Отвечая на вопрос относительно летального оружия, Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть и окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении - противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включения уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", - сказал дипломат.