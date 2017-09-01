ГПУ не нашла случаев использования на Майдане оружия, похищенного в отделениях МВД

Случаев использования на Майдане Независимости в ходе Революции Достоинства похищенного в захваченных отделениях Министерства внутренних дел оружия не установлено.

Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире "112 Украина".

"Мы в ходе своего расследования уже давно потребовали и получили информацию относительно этого оружия и проверяли на предмет той версии, что оно могло использоваться, в том числе, на Майдане. На сегодня по результатам экспертных исследований таких случаев не установлено", - сказал Горбатюк.

Он также сообщил, что на данный момент, в рамках расследования событий на Майдане был допрошен генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Вместе с тем, Горбатюк не стал сообщать подробности допроса