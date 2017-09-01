В Бахмуте умер в реанимации мальчик, которого мать пыталась убить кухонным топориком

Восьмилетний мальчик, которого мать пыталась убить кухонным топориком, умер в реанимации в больнице Бахмута вечером 14 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 10 сентября жительница Соледара кухонным топором ударила своего сына по голове, в результате чего ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, отек и набухание головного мозга. Мальчик несколько дней находился в реанимационном отделении больницы Бахмута в крайне тяжелом состоянии.

Женщина была помещена в психиатрическое учреждение. Установлено, что она с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом "шизофрения".

В связи со смертью мальчика следователи переквалифицировали действия женщины на более тяжкую статью - умышленное убийство малолетнего ребенка (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).