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Фильм «Из Бабьего Яра на свободу» покажут в 2018 году

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Компания «Пронто Фильм» представила Государственному агентству по вопросам кино завершенную ленту «Из Бабьего Яра на свободу».

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

«Это чрезвычайно интересная и познавательная лента в жанре документального расследования, которая раскрывает не только драматичную биографию автора книги «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и историю создания самого произведения, но и воспроизводит атмосферу двух одновременно существующих реальностей – советской тоталитарной и свободного мира, вызывая множество параллелей с современностью», - отметил после просмотра ленты председатель Госкино Филипп Ильенко.

Режиссер картины - Олег Черный, продюсеры – Максим Асадчий и Екатерина Копылова, сценарий - Станислава Цалика, пишет Укринформ.

Это биографический фильм с элементами детектива. Главный герой фильма – Алексей Кузнецов, сын писателя Анатолия Кузнецова, который стал свидетелем ужасов Бабьего Яра, Куреневской трагедии и Голодомора в 1933 году и со скандалом издал роман «Бабий Яр». Писатель в течение десяти лет скрывался за границей, а за несколько месяцев до своего 50-летия загадочно погиб.

Почти через полвека после резонансной эмиграции отца Алексей отправляется в путешествие по местам, связанным с его жизнью. Стремится понять отца, переосмыслить сложные жизненные коллизии, которые выпали на его судьбу.

В фильме использованы аудиозаписи из лондонского радио, кинохроника и материалы из семейного архива Кузнецовых.

Украинский зритель сможет увидеть фильм в 2018 году.

Проект полнометражного документального фильма «Из Бабьего Яра на свободу» стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино, получив государственную финансовую поддержку в размере 3, 999 тыс. грн, общая стоимость производства фильма - 4,427 тыс. грн.


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